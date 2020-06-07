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За прошедшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые РФ, 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пять военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Опытного, Старогнатовки, Богдановки, Марьинки, Павлополя, Авдеевки, Гнутово, Орехово, Луганского, Южного.

Вследствие обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевое травмирование.

По данным разведки, 6 июня украинские военные уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток, 7 июня, российские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ неподалеку Луганского.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Напомним, накануне двое военнослужащих ООС получили ранения на Донбассе.
ForUm

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