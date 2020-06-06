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За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Авдеевки, Павлополя, Опытного, Старогнатовки, Широкиного, Новолуганского, Южного, Хутора Вольного и Новоалександровки.

Вследствие обстрелов боевиков два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 5 июня украинские военные уничтожили одного боевика.
ForUm

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