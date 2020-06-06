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По данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина еще не готовы Киев и шесть регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Карантин пока нельзя ослаблять во Львовской, Житомирской, Волынской, Донецкой, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Преимущественно, это связано со слишком высоким количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и железнодорожные перевозки.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
ForUm

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