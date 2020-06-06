также в разделеРелигия
На Троицу в Киево-Печерской лавре верующие могут посетить 6 праздничных Литургий 8
Митрополит Онуфрий: Печать Святой Троицы лежит на каждом из нас 12
На Закарпатье поймали церковных воров, ограбивших храм 8
В Печерской лавре открыли для посещений Трапезный храм и Успенский собор 11
Волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь Полтавской областной психиатрической больнице 14
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность суеверий 16
В УПЦ объяснили, как правильно почтить память умерших родственников 44
Митрополит Антоний объяснил, в чем смысл особых обычаев и молитв на Троицу 14
Святогорская лавра восстанавливает древний храм XVII века 16
Запорожский митрополит УПЦ призвал журналистов доносить слова правды и не сеять рознь между верующими 20
Винницкие верующие собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине 21
Переболевший коронавирусом московский священник стал донором плазмы крови 12
В Луцке освящен новый храм УПЦ в честь Воскресения Христова 17
На Ровенщине прославили чудотворную Вилийскую икону Божией Матери 16
В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн 12
В Черногории впервые после карантина состоялся масштабный крестный ход 11
В сети появилась пошаговая инструкция, как подписать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 12
Православные в субботу будут поминать умерших 66

Поручение президента Турции Тайипа Эрдогана проработать вопрос о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть вызывает у Русской Православной Церкви тревогу. 

Фото: АР

Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Информация о возможном изменении нынешнего статуса Святой Софии появляется чуть ли не ежегодно. 

Распространенная сегодня информация о поручении президента Эрдогана проработать вопрос о превращении храма Святой Софии из музея в мечеть вызывает тревогу. В нынешнем хрупком и нестабильном мире нужно избегать шагов, которые чреваты рисками для сложившихся балансов в мире и могут внести ненужную напряженность в отношения между людьми разных национальностей и религий», - сказал он.

У российских верующих к собору, в котором, по преданию, была крещена равноапостольная княгиня Ольга, особое отношение, напомнил митрополит. 

«Сейчас наши верующие, приезжая в Стамбул, непременно стараются посетить это место, оживить связанные с ним священные воспоминания. Любые же слухи о том, что данный исторический памятник изменит свой статус и паломничество туда станет невозможным, у миллионов людей вызывают тревогу и озабоченность. Лучшим способом исключения таких слухов является отсутствие почвы для их появления», - полагает митрополит Иларион.

Он также отметил, что решение об изменении того или иного памятника из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, куда собор включили в 1985 году, принимает исполком организации. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
12
Теги