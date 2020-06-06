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В Министерстве здравоохранения появится отдельный орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом. Указ о его учреждении уже подписан, сообщил на брифинге в субботу, 6 июня, глава Минздрава Максим Степанов.

«Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за границей», - сказал Степанов.

Он также добавил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране «есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему».

По словам Степанова, сейчас в Индии находится семь пациентов, ожидающих трансплантацию.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
ForUm

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