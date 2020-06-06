Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не исключает, что может принять участие в выборах мэра Киева.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«У меня есть планы, они амбициозны. Среди этих планов, конечно, есть такая амбиция», — ответила Верещук на вопрос о потенциальной возможности стать городской головой Киева.

Она добавила, что «вопрос открытый». Но разговора об этих амбициях у нее с президентом Владимиром Зеленским еще не было.

Бывшая руководительница города Рава-Русская убеждена, что президентская партия должна делегировать женщин на должности городских глав.

Ранее председатель парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от партии «Слуга Народа» может стать женщина, однако имени уточнять не стал.

«Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины-мэра Киева. Я просто вам говорю немножко интриги, что это может быть женщина», — сказал он в комментарии журналистам 5 июня, отвечая на вопрос проведения партийных праймериз среди кандидатов на должность мэра.

Напомним, Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от «Евросолидарности».