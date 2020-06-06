В Черкассах умер 34-летний священнослужитель, инфицированный коронавирусом.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на своей странице в Facebook.

«34-летний священнослужитель в начале июня был госпитализирован в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование. Приносим соболезнования родным и близким», — заявил глава облгосадминистрации.

Как сообщает Черкасская епархия УПЦ, умер настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радость протоиерей Дионисий Грунин.

Сообщается, что отец Дионисий долгое время боролся с онкозаболеванием, от осложнений которого и умер.

Также глава Черкасской ОГА сообщил, что за сутки 5 июня в области было зафиксировано 16 новых случаев инфекции. Девять из них — в Черкассах, по два — в Золотоноше и Корсунь-Шевченковском районе, по одному — в Золотоношском и Черкасском районах, и Каневе.

«На стационарном лечении по состоянию на сегодня находится 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей. Но в тяжелом состоянии 7 черкащан, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — уточнил Боднар.

Он также подчеркнул, что «последние события лучше слова показывают, что инфекция есть и ее контагиозность, то есть распространение, остается высокой».

«Не пренебрегайте средствами защиты, теплая погода вводит в заблуждение, но угроза есть! Берегите себя и близких!», — написал Боднар.

Число заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к 26 тысячам. С начала пандемии умерли 762 пациента, более 11 тысяч человек уже выздоровели.

Напомним, в Кропивницком в колонии умер заключенный с СOVID-19.