В Кропивницкой исправительной колонии №6 умер заключенный с диагностированным СOVID-19, сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

«14 мая мужчина поступил в больницу №4 Кропивницкого с жалобами на самочувствие. С диагнозом «острое воспаление легких» его перевели в инфекционную больницу №1, где на следующий день сделали тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат», - написала она в Facebook.

19 мая его выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медицинскую часть колонии. Из-за сопутствующих хронических болезней заключенный находился в тяжелом состоянии.

Учитывая обстоятельства, руководством колонии было принято решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключений врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

3 июня ему сделали ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако 4 июня мужчина скончался. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом.

По словам руководства исправительной колонии, всем контактным лицам, в том числе 3 фельдшерам и 8 осужденным, которые были в медчасти, сделали тесты. Они находятся в изоляции. Также на самоизоляции – 12 работников конвоя, которые будут протестированы. Проведена дезинфекция медицинской части.

Денисова отметила, что мониторинговая группа Офиса омбудсмена 13 мая проверила указанную исправительную колонию на соблюдение состояния обеспечения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни. По результатам проверки зафиксированы нарушения в организации противоэпидемических мероприятий. Руководству пенитенциарного учреждения и южного межрегионального Управления были направлены соответствующие акты реагирования для принятия соответствующих мер.

Она обратилась в Офис генпрокурора с просьбой провести проверку по факту смерти заключенного и принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц.