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Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Его Святейшество поблагодарил Президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Дополнительно понтифик попросил Зеленского передать приветствие украинскому народу, к которому Папа чувствует себя близким сердцем», - сообщили в пресс-службе.

Президент проинформировал Его Святейшество о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России.

«Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение «красных линий» по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному  обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелли 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд
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