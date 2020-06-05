также в разделеОбщество
Вопросом освобождения Маркива занялся Папа Римский 1
Инфекционист: Второй волны коронавируса не будет 9
Запорожский суд арестовал няню частного детсада, подозреваемую в убийстве ребенка 8
В Одессе задержали банду, которая принудительно «лечила» наркоманов 13
Степанов напомнил, что смягчение карантина не отменяет масочный режим 9
НАБУ завершило расследование по декларациям Труханова 17
Львовщина продлевает карантин 17
Рада перенесла введение новых званий в ВСУ 24
В Украине третий день растет число случаев COVID-19, смягчение карантина может затянуться 58
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки 53
Полиция установлила 67 причастных к стрельбе в Броварах 16
Пытки и запугивания: на Днепропетровщине задержали банду из 7 полицейских 30
Минздрав: Не готовы к ослаблению карантина Киев и 7 областей 32
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов 37
В ВСУ за сутки зафиксировано 14 новых случаев COVID-19 13
Геращенко: Организованная Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции 48
Министр финансов считает, что бюджет-2020 будет выполнен 16
В Украине подтверждено 553 новых случая COVID-19 45

В мае-июле 2020 года в ряды Вооруженных сил на срочную службу призовут 9 тысяч человек. Количество призывников на осень пока не определено. Об этом сообщили в Минобороны по запросу Укринформа.

«Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 26.02.2020 №179-р (с изменениями) «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объему расходов для проведения призыва в мае-июле 2020 года» будет призвано и отправлено для прохождения срочной военной службы в Вооруженных сил Украины 9000 человек», - говорится в письме.

В целом же в мае-июле на срочную военную службу в Украине будет призвано 16 460 человек. Кроме упомянутых 9 тысяч, которые будут служить в ВСУ, в Нацгвардию призовут 5 460, в Государственную пограничную службу - 1300, Государственную специальную службу транспорта Украины - 700 человек.

Отвечая на вопрос о возможном изменении сроков проведения осеннего призыва в связи с карантином, в Минобороны сообщили, что сейчас такой вопрос не рассматривается.

Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что перед началом осеннего призыва будет внесен на рассмотрение правительства соответствующий проект распоряжения, где будет определяться численность граждан, подлежащих призыву в октябре-декабре 2020 года.

Напомним, Кабинет Министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги