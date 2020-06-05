Верховная Рада Украины внесла уточнения в принятый накануне закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих (№2247), которым в Вооруженных силах вводятся звания бригадного генерала и коммодора.
Как передает УНИАН, за устранение несогласованности в законе проголосовали 280 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Было отмечено, что изменение касается даты вступления в силу закона: в предыдущей версии текста закона речь шла о 1 мая, но эта дата уже прошла, и теперь дата вступления закона в действие - 1 октября 2020 года.
Напомним, 4 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих».
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