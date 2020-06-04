Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2247 проголосовал 291 народный депутат.

Законом внесены изменения и дополнения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, Строевой устав Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которыми установлены новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

Закон вступает в силу с 1 мая 2020 года, кроме подпункта 2 пункта 2 и пункта 6 раздела I, которые вступают в силу со дня опубликования настоящего закона.

Согласно закону, воинские звания «генерал армии Украины», «генерал-майор», «контр-адмирал», «генерал-лейтенант», «вице-адмирал», «генерал-полковник», «адмирал», присвоенные до вступления в силу настоящего закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, увоеленными из военной службы в запас или в отставку.

Законом с целью урегулирования штатно-должностных категорий, вопросов прохождения службы, денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, которым были присвоены воинские звания до вступления в силу настоящего закона, приравнены армейские (корабельные) воинские звания высшего офицерского состава в таких соотношениях:

генерал-майор (контр-адмирал) - бригадный генерал (коммодор);

генерал-лейтенант (вице-адмирал) - генерал-майор (контр-адмирал);

генерал-полковник (адмирал) - генерал-лейтенант (вице-адмирал);

генерал армии Украины - генерал (адмирал).