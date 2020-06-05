Есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в эфире политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

«Я пришел на свою должность 60 дней назад. 60 дней назад у нас были проблемы с возмещением НДС, потому что у нас не было средств в бюджете. У нас были проблемы с индексацией пенсий, у нас были проблемы с выплатой 1 000 гривен на пенсионеров. У нас была необходимость быстрого пересмотра бюджета в связи с тем, что было падение экономической динамики. Я напомню, что за апрель падение промышленного производства – 16%. У нас другие экономические вопросы, которые были в апреле-мае, и мы решали эти проблемы. Я хочу сказать, что сейчас в мае мы имеем 100% выполнения общего фонда государственного бюджета, и мы уверенно смотрим в будущее», – заявил он.

При этом Марченко отметил важность получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов от МВФ.

По его словам, благодаря ему удастся профинансировать дефицит госбюджета. Кроме того, как добавил министр, полученные средства пойдут, в частности, на выплату пенсий, заработных плат, выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

«Без этих средств можно было бы рассуждать: напечатать средства, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете. Вместе с кредитом МВФ мы получим от Европейской комиссии 1,2 миллиарда евро плюс 0,5 миллиарда евро. Далее мы получим кредит от Всемирного банка – около 1 миллиарда долларов. И мы спокойно войдем в этот период, достаточно сложный», – сказал Марченко.

Министр надеется, что июнь будет удачным с точки зрения наполнения бюджета. «У нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен. И у нас есть возможность поднять экономическую динамику до конца года», – подытожил Марченко.



Напомним, исполнительный совет МВФ запланировал заседание относительно Украины на следующий четверг, 9 июня, во время которого будет принято решение по новой программе кредитования Stand-By, а также о выделении первого транша.