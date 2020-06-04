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Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

«У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра», - пояснил он.

Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об «откате» к предыдущим карантинным мерам ограничений. 

«Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость», - добавил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер. 
ForUm

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