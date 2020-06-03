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Украина рассчитывает, что Международный валютный фонд до 10 июня примет решение о первом транше согласованной программы stand-by. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы можем говорить о том, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета (директоров. - Ред.) Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в общем размере 5 млрд долларов США», - сказал Шмыгаль.

Он также заявил, что считает важным для себя развеять мифы, которые распространяют сторонники тех или иных политических сил относительно требований МВФ.

«Действительно в меморандуме существуют четкие структурные маяки МВФ. Это, в частности прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий. Это усиление корпоративного управления государственных предприятий, усиление и независимость Антимонопольного комитета, это реформы таможни и налоговой, это сохранение принципа «деньги ходят за пациентом» в области медицины, приведение цен на газ для населения к рыночному уровню», - подчеркнул глава правительства.

В то же время, добавил Шмыгаль, учитывая то, что цена на газ ниже, чем в тарифах, почти вдвое, это приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги.

«Хочу подчеркнуть также, что правительство улучшит программу социальной поддержки. Это те вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, и без МВФ», - заявил Премьер-министр.

Напомним, миссия Международного валютного фонда и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев. 
ForUm

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