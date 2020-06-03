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Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро сведения о якобы коррупционной деятельности главы офиса президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

«НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице», - написал он в Facebook.

По словам нардепа, «главный герой и организатор схем – Комарницкий, его «крыша» народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, ее исполнители - депутаты, чиновники, родственники и кумовья».

Лерос напомнил, что Комарницкий осужден за рейдерский захват предприятия «Сяйво» и за разбойные действия в отношении адвоката потерпевших.

По его словам, после прихода Ермака, все дела замяты и «Комарницкий стал полноправным «смотрящим» в столице».

«Сейчас Комарницкий курирует строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия города», - утверждает нардеп.

«Скажите, вам бы было интересно заглянуть в компьютер смотрящего за Киевом? У вас будет такая возможность, я передал в НАБУ и Бигус инфо предположительно копию компьютера Комарницкого, где все, что я говорю, подтверждается документально. Выписки со счетов, схемы, договорняки, понятийные коррупционные соглашения, теневые потоки и дерибан», - написал Лерос.

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли  5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
ForUm

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