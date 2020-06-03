По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных силах Украины 124 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 416 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 127 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Восемь человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Запорожская - 2 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, по состоянию на 2 июня в Вооруженных силах Украины 123 человека болели острой респираторной болезнью COVID-19.