По состоянию на 10:00 2 июня в Вооруженных силах Украины 123 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 448 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 137 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится два человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Восемь человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.