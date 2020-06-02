На второй день использования системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40%, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды!

Так в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало – 10 469 или на 40 % меньше», - написал он в Facebook.

«Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась», - считает Геращенко.

В Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.