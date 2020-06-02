также в разделеРелигия
Афон открыли для паломников 8
Греческий митрополит обратился к женщинам, решившим сделать аборт 8
Святогорский митрополит рассказал о миротворческой помощи переселенцам Донбасса 22
Предстоятель УПЦ совершил отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко 49
Белоцерковская епархия УПЦ просит помочь вдове священника 35
Сербский епископ объяснил, какой урок можно извлечь из пандемии 9
В Хорватии возобновил работу собор СПЦ, пострадавший от землетрясения в марте 18
В Беларуси после карантина открылся Жировичский монастырь 22
Умер один из старейших архиереев РПЦ 47
В Одессе наградили православную молодежь за помощь нуждающимся во время карантина 58
В Киево-Печерской лавре молились за врачей, борющихся с пандемией 16
В УПЦ в День защиты детей напомнили взрослым об ответственности 13
На Закарпатье 700 детей получили сладкие подарки от Мукачевской епархии УПЦ 19
В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия 10
В Херсон прибудет чудотворная Касперовская икона Божией Матери 35
Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно беречь чистоту веры 34
На Кировоградщине нашли захоронение священника, убитого сто лет назад 33
В Одессе освятили храм УПЦ в честь царицы Тамары, построенный грузинской диаспорой 30

В Москве в субботу, 6 июня 2020 года, накануне праздника Святой Троицы храмы открываются для прихожан.

Об том сообщает patriarchia.ru.

«Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м)»,- сказано в сообщении.

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Как сообщалось ранее, с 1 июня после карантина из-за вспышки коронавируса в Беларуси открылся для паломников Свято-Успенский Жировичский монастырь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
2851 грн.
8
Теги