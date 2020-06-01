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Фракция партии «Слуга народа» поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.

«Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единодушно», - написал он в Telegram.

Александр Ткаченко – народный депутат, избранный по списку партии «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее занимал должность генерального директора «1+1 медиа».

Ткаченко заявлял, что примет участие в праймериз партии по определению кандидата на должность Киевского городского головы.

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука 4 марта. На должность премьер-министра был назначен Денис Шмыгаль. В его правительстве остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и защиты окружающей природной среды Украины.

Сейчас и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды является Ольга Буславец, и. о. министра образования и науки - Любомира Мандзий, и. о. министра культуры и информационной политики - Светлана Фоменко.
ForUm

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