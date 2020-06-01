Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что одолжил 26,7 млн грн гражданину Олегу Галушко, что указано в его декларации, еще в 2016 году, и деньги ему до сих пор не вернули. Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, 1 июня, сообщает Укринформя.

«Эти деньги были позаимствованы не в прошлом году и даже не позапрошлом. Это событие, если я не ошибаюсь, состоялась в 2016 году, когда я еще занимался бизнесом, не занимался политикой. Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят. Я уверен, что и вы, как журналисты, сможете разобраться в этом вопросе», - отметил Разумков.

Спикер добавил, что эта сумма была задекларирована и в прошлой декларации, когда он только пришел в Верховную Раду, «чтобы сегодня не было ни у кого лишних вопросов, каким образом она появилась».

«Эти средства появились и были позаимствованы еще в то время, когда я совсем не относился к этому зданию. К сожалению, мне до сих пор их не отдали», - отметил Разумков.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 29 мая подал электронную декларацию о доходах за 2019 год. В ней, в частности, указано, что Разумков занял третьему лицу Галушко Олегу Леонидовичу средства в сумме 26 702 083 грн.