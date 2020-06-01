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О человеке, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, еще ничего не известно, это «дело часов». Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал журналистам, сообщает УНИАН.

Геращенко напомнил, что в прошлом году «была аналогичная ситуация на этом же мосту». «Человек, который это сделал, до сих пор находится под арестом и будет также наказан», - сказал он.

На вопрос, что известно о мужчине, который сейчас находится на мосту, Геращенко ответил: «Еще мне ничего не известно, но я думаю, что это дело часов».

Напомним, в Киеве неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
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