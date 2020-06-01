По состоянию на 10:00 1 июня в Вооруженных силах Украины 118 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 148 человек.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.