В Русской Православной Церкви сравнили «онлайн-причастия» Православной Церкви Украины с сеансами целителя Кашпировского, который заряжал воду через телевизор.

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Об этом заявил 30 мая глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передают РИА «Новости».

Ранее один из представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции и карантина совершить литургию и причастить прихожан в дистанционном режиме через интернет, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино, которые, по его заявлению, якобы после чтения молитв станут «святыми дарами».

Комментируя этот обряд, митрополит Волоколамский Иларион отметил, что всерьез говорить о ПЦУ как о Церкви не стоит - подобные образования, по его словам, именуются в церковной среде «раскольничьими сборищами», и «хотя Константинопольский патриарх Варфоломей попытался легитимизировать эту структуру, она от того в Церковь не превратилась».

«Если так называемые священники этой "церкви" совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры», - сказал он.

Архиерей сравнил такие действия с проходившими 30 лет назад в СССР телевизионными сеансами «целителей» Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, «заряжавших» воду, которую люди должны были ставить у экранов телевизоров, и подчеркнул, что «все подобного рода магические практики Церковью отвергаются и осуждаются».

«Всерьез воспринимать это событие, я думаю, невозможно, как невозможно всерьез воспринимать структуру, которая сейчас существует в Украине под именем "Православной Церкви Украины". В Украине со времен Киевской Руси есть одна каноническая Церковь - она носит название Украинской Православной Церкви, ее возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий», - отметил митрополит Илларион.