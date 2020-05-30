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За минувшие сутки коронавирусом заболели 64 украинских медика.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в субботу, 30 мая.

Днем ранее сообщалось о 66 случаях инфицирования медработников.

 

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 4475 украинских медиков.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 23204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных исходов - 696.
ForUm

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