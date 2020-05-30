В Вооруженных силах Украины третий день подряд фиксируют крупные вспышки коронавируса.

Позавчера сообщалось о 16 новых заболевших, вчера - о 23, а сегодня - о 20.

«По состоянию на 10.00 30 мая в Вооруженных силах Украины болеет 107 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных исходов - 3. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек», - говорится в сообщении.

В учреждениях здравоохранения находится 13 человек: в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона - один военный, в Черновицком военном госпитале и Киевской городской клинической больнице - по одному работнику ВСУ, в лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военных.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют», - уточнили в Минобороны.

Еще семь человек лечатся дома, течение заболевания легкое.

«Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе», - добавили в пресс-службе.

За минувшие сутки в Украине выявили 393 новых случая заболевания коронавирусом, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Всего в Украине уже 23 204 подтвержденных случаев COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.