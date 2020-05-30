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В рамках ослабления карантина в Украине поезда в западном направлении запустят уже на следующей неделе. Движение начнется с 4 июня.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает пресс-служба МИУ в Facebook.

По его словам, скоростные поезда уже готовы начать движение, восстановление пассажирских железнодорожных перевозок начнется с 1 июня. С 4 июня начнется движение в западном регионе Украины.

Отметим, запуск поездов в западном направлении откладывается из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах. Например, несмотря на выход Закарпатской области на второй этап ослабления карантина с 1 июня, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отложить запуск поездов. При этом Тернопольская и Хмельницкая области решили возобновить движение пригородных электричек.

Напомним, ранее стали доступны билеты на еще 3 поезда.
ForUm

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