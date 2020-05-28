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Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 3 поезда: №782/781 сообщением Киев-Черкассы, 786/785 Киев-Шостка; Киев-Кропивницкий.

С учетом указанных уже открыта продажа билетов на 29 поездов. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Укрзализныця учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Также сообщалось, что с 1 июня 2020 Укрзализныця планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити + и 32 - дальнего следования. На все поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.
ForUm

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