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В Украине начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19. По состоянию на 30 мая уже провели 7914 таких тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая.

«При проведении ИФА-тестирования мы обнаруживаем наличие антител у человека, который проходит тест. То есть оно может показать, переболела человек на COVID-19 или нет», — уточнил министр.

ИФА-тестирования проводят децентрализовано, в том числе в областных и районных больницах, которые имеют соответствующие лаборатории.

По словам министра, отныне данные о количестве таких тестирований в сутки будут включать в общую статистику Минздрава по COVID-19.

Иммуноферментный анализ (ИФА) — это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов путем реакции антиген-антител.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.
ForUm

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