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Согласно данным сайта Worldometers, который ведет статистику эпидемии, количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек.

За последние сутки заболевание диагностировали у более чем 125 тысяч человек. Большинство из них — в США и Бразилии, которые остаются эпицентрами пандемии.

За все время в США выявили более 1,7 миллионов случаев заражения, а в Бразилии — более 468 тысяч.

На третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19 находится Россия (более 387 тысяч), а на четвертом — Великобритания (более 272 тысяч).

Замыкает ТОП-5 стран по количеству заболевших Испания, где диагностировали более 238 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые выявлен в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что сейчас эпицентр эпидемии коронавируса находится в Северной и Южной Америке.

Напомним, Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю.
ForUm

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