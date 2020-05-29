также в разделеМир
В России умер покалеченный в колонии правозащитник Сергей Мохнаткин 20
Посла РФ вызвали «на ковер» в МИД Германии 26
США стали первой страной, где число смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч 48
Исторический запуск Dragon Crew на МКС перенесли из-за погодных условий 30
Трамп пригрозил блокировать соцсети в США 47
Польша отменяет масочный режим и разрешает массовые собрания 19
SpaceX впервые отправит на МКС астронавтов 44
Итальянцам грозит новый карантин из-за массовых празднований «свободы» 34
В ЕС на разработку вакцины от коронавируса собрали почти €10 миллиардов 24
В России назначили новую дату парада 44
ВОЗ отправит в Китай миссию, чтобы изучить происхождение COVID-19 18
Борис Джонсон заявил, что после коронавируса у него ухудшилось зрение 20
ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19 вместо второй волны 26
В мире число заболевших COVID-19 достигло почти 5,5 миллиона человек 20
Трамп обещает отдать годовую зарплату на борьбу с COVID-19 299
США хотят создать аналог ВОЗ 21
СМИ: Первая страна Европы преодолела коронавирус 43
В Германию вернулись более сотни исламистов с боевой подготовкой 19

Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.

«ашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков», - заявил исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк, передает Интерфакс.

Это первая отмена Бостонского марафона за его 124-летнюю историю.

Изначально в 2020 году он был запланирован на 20 апреля, а вскоре его решено было перенести на 14 сентября.

Всем зарегистрировавшимся на забег будут возмещены расходы на вступительные взносы. Кроме того, каждый желающий получит возможность принять участие в виртуальной версии марафона. Для этого надо самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения. Все спортсмены, прошедшие виртуальный марафон, получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, нагрудник бегуна и медаль.

Бостонский марафон – один из старейших и престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году.

В 2013 году здесь произошел теракт, унесший жизни троих человек, и еще 282 бегуна получили ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
11
Теги