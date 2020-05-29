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Утверждение Советом директоров Международного валютного фонда новой программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.  

Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

«К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости», - отметил президент.

Георгиева поприветствовала принятие закона о совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

«Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время», - отметил Зеленский.

Напомним, миссия Международного валютного фонда и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев. 

 
ForUm

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