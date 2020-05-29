Президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь выяснить, откуда у народного депутата Андрея Деркача записи разговоров на президентском уровне, а не преследовать пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, считает третий посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Я не считаю, что это хорошая идея – инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим», - приводит слова Пайфера Интерфакс-Украина.

«В то же время, есть вопрос, который действительно нуждается в законном расследовании - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем», - добавил он.

Пайфер предположил, что записи были предоставлены Деркачу кем-то с украинской стороны, либо третьей стороной, прослушивающей разговоры.

«Возможно, они записаны россиянами. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России. Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать», - подчеркнул экс-посол.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.

В свою очередь Порошенко заявил, что «пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля.