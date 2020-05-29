В Виннице задержали мужчину, который в ночь на 24 мая смертельно ранил ножом военнослужащего воинской части 3008 Национальной гвардии, сообщает пресс-служба полиции.

24 мая около 02:00 в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний военнослужащий. Спасти жизнь пострадавшего врачам не удалось. Во время оказания медицинской помощи он скончался.

Полицейские отработали все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, привлекали кинолога с поисковой собакой, чтобы установить личность злоумышленника. Орудие преступления - нож, полицейские нашли сразу, осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию.

Благодаря принятым оперативным и розыскным мероприятиям, собранным вещественным доказательствам полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Винницы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.

Как выяснилось, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).