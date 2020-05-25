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Вчера, 24 мая, в Виннице в результате ножевого ранения погиб 28-летний военнослужащий Национальной гвардии, сообщает пресс-служба областной полиции.

Военнослужащий в\ч 3008 был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта и Замостянской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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