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По состоянию на 29 мая 4 региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждено 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.
ForUm

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