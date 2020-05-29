Дни самоизоляции должны располагать к духовному совершенствованию.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в день праздника Вознесения Господня, сообщает «Интерфакс».



«Время, которое мы сейчас переживаем, является оптимальным для того, чтобы совершить некий духовный прорыв в своей жизни», - сказал Патриарх Кирилл.



Предстоятель РПЦ уверен, что этот «на голову свалившийся карантин» не случаен, и Господь таким образом дает нам время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств и своих дел.



Он напомнил, что святые отцы-подвижники уходили из мира, чтобы у них было это время на самое главное, а сейчас мы переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние. «И не известно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность», - предостерег патриарх.



«Как все проходит, пройдет и это время уединения. И снова мы погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов. Давайте используем то время, которое нам дал сейчас Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы», - призвал он.



Патриарх Кирилл пожелал всем верующим выйти из этого времени уединения «духовно освеженными, обновленными, сильными, и тогда время это будет к нашему физическому и духовному исцелению, к изменению жизни не только отдельно взятого человека, но, если все сложится правильно, по воле Божией, то, верим, к духовному обновлению», - считает глава Русской Православной Церкви.