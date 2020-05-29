также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов 10
Запорожский митрополит объяснил, как вера помогает вознести сердце к Богу 18
В Киево-Печерской лавре молились о монахах, которые умерли от коронавируса 37
Священник УПЦ рассказал, что праздник Вознесения учит отрываться от земных привязанностей и чаще смотреть на Небо 16
В Церкви поделились опытом онлайн-обучения в воскресных школах 29
В Польше сняли ограничения на количество верующих во время богослужений 14
Епископ УПЦ объяснил, что означает для православных праздник Вознесения 40
Митрополит Антоний рассказал, что нужно делать на Вознесение 18
В УПЦ объяснили, почему Бог посылает болезни 35
Лаврский заповедник открыл для богослужений УПЦ Трапезный и Успенский храмы 10
В годовщину Харьковского Собора состоялась лития на могиле Митрополита Владимира 27
Митрополит Антоний рассказал, какой праздник сегодня отмечают православные 12
Митрополит Онуфрий расскажет о духовном смысле праздника Троицы 17
Запорожский митрополит рассказал, какая потеря для верующего самая страшная 31
Митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Вознесения Господня 31
Митрополит Элладской Церкви заявил, что медицина не должна воевать против веры 12
В Церкви обеспокоены возможным усилением контроля за личностью 114
Стало известно, как будут проходить паломничества на Афон 21

Дни самоизоляции должны располагать к духовному совершенствованию.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в день праздника Вознесения Господня, сообщает «Интерфакс».

«Время, которое мы сейчас переживаем, является оптимальным для того, чтобы совершить некий духовный прорыв в своей жизни», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ уверен, что этот «на голову свалившийся карантин» не случаен, и Господь таким образом дает нам время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств и своих дел.

Он напомнил, что святые отцы-подвижники уходили из мира, чтобы у них было это время на самое главное, а сейчас мы переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние. «И не известно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность», - предостерег патриарх.

«Как все проходит, пройдет и это время уединения. И снова мы погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов. Давайте используем то время, которое нам дал сейчас Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы», - призвал он.

Патриарх Кирилл пожелал всем верующим выйти из этого времени уединения «духовно освеженными, обновленными, сильными, и тогда время это будет к нашему физическому и духовному исцелению, к изменению жизни не только отдельно взятого человека, но, если все сложится правильно, по воле Божией, то, верим, к духовному обновлению», - считает глава Русской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
8
Теги