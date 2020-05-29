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Государственным бюро расследований в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по заявлению эксминистра финансов Игоря Уманского, проведено более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в Киеве, Львовской и Донецкой областях. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию «конвертационно-транзитных» групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным подтвержденным подсчетам сумма ущерба нанесенного государственному бюджету в исследуемых эпизодах составляет более 45 млн гривен.

Ранее бывший министр финансов Игорь Уманский обнародовал в СМИ информацию относительно коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые якобы привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах.

24 апреля Верховная Рада приняла постановление №3358 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины».
ForUm

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