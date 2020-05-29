Днем 28 мая в Музей Ивана Гончара снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем, сообщила пресс-служба музея.

«Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией», - говорится в сообщении.

В музее добавили, что на вопросы, какие именно действия классифицируются как незаконные, можно ли все же провести выставку и на вопросы следователь не дал ответа.

Вместо этого он отметил, что все вопросы сотрудники музея могут прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в «разумные сроки». Копию этого расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократные вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не предоставил четкого ответа.

Напомним, на 11:00 26 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос. Его хотели допросить в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Однако 26 мая Порошенко открыл выставку этих же картин в Музее Гончара.

Порошенко объяснил, что с каждой картиной выставлена ​​таможенная декларация, подтверждающая законность ввоза каждой из них.

Тогда представители Госбюро расследований приехали в музей Ивана Гончара, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести «следственные действия». В ГБР заявляли, что администрация музея и другие лица препятствовали следственным действиям. В музее сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в здание, сломав дверь.

В тот день повестку Петру Порошенко вручили его жене Марине.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснил, почему пятый президент не пришел на допрос. Он отметил, что, по закону, вызов к следователю не может происходить в формате видеообращения.