Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии.

В свою очередь Ляшко отметил, что об этом сейчас говорить еще рано. Но ориентированная дата у Минздрава есть. «Мы говорим о 22 июня», – сообщил Виктор Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

«Очень многое будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания», – объяснил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай.