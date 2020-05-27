Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недекларировании в отношении бывшей главы НАПК Натальи Корчак, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Она не внесла информацию за 2016 о покупке машины за 540 тысяч грн. Заполнение декларации происходило в марте 2017 года, то есть с тех пор прошло более 3 лет. А это максимальный срок, за который можно привлечь к ответственности за такое преступление», - пояснили в ЦПК.

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Ранее активисты сообщили о закрытии дела экс-главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой по той же причине.

На инфографике ниже можно увидеть, с которыми грандиозными перерывами судьи ВАКС назначали заседания в ряде таких дел:

Напомним, 28 октября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. грн.