В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования, в которой жертвы домашнего насилия смогут находиться до 10 суток.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«В течение этого времени они получат всю необходимую помощь и будут обеспечены питанием и средствами личной гигиены. За это время также будет принято решение о дальнейших действиях», - написала она в Facebook.

Попасть сюда смогут как женщины, так и мужчины, а одновременно заведение может принять 8 человек.

«Но впереди работы еще очень много. В планах открытие такой же комнаты на левом берегу Киева», - добавила чиновница.