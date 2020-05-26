По факту пожара, возникшего в помещении одного из корпусов Александровской клинической больницы Киева, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, вечером 25 мая в Печерское управления полиции поступило сообщение о возникновении пожара на 5 этаже одного из медицинских корпусов Александровской клинической больницы Киева по адресу ул. Шелковичная, 39/1.

Администрацией больницы проведена эвакуация пациентов, спасателями оперативно ликвидирован очаг. Никто из граждан не пострадал.

В настоящее время под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 сотрудниками Печерского управления полиции проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что причиной пожара был умышленный поджог.