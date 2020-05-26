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Причиной вчерашнего пожара в Александровской больнице, которая принимает больных коронавирусом, был умышленный поджог. Об этом на своей странице в Facebook главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.

«Около 18 часов вечера произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Задымление распространилось по всему этажу. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу», – написала она.

По словам Антоненко, пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

«Первоначальная версия «короткое замыкание проводки» не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. К счастью, никто не пострадал», – подчеркнула она.

«В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция», – сообщила Антоненко.

В то же время в пресс-службе ГосЧС сообщили, что 25 мая в 18:28 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в больнице на ул. Шелковичная, 39/1 в Печерском районе столицы.

«К месту вызова немедленно были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, на 6-м этаже 6-ти этажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание, с последующим горением. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей уже в 18:56 пожар удалось ликвидировать на площади 2 кв. м. Во время ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек», – подчеркнули в ГосЧС.
ForUm

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