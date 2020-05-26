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Кабинет Министров планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Противостоять пандемии коронавируса - это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет COVID-19, но не подвергали риску окружения», – отметил он.

По словам премьера, для этого правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении маски, соблюденим социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.

«Эта красивая инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии, которая больше всего в Европе пострадала от пандемии. И которая продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом. Идею уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики», – подытожил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
ForUm

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