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Глава Исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили на новой должности намерен поддерживать нормальные рабочие отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24», комментируя давнюю ссору с главой МВД.

«Я не пересекаюсь (с Аваковым. – Ред.) никак, думаю, что у всех свои функции. Я считаю, что финансовая контрольная функция из МВД должна уйти. Я не думаю, что Аваков против этого возражает… Мы должны быстро создать маленькую службу финансовых расследований», - отметил Саакашвили.

Политик выразил уверенность, что у него с главой МВД «будут рабочие отношения».

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
ForUm

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