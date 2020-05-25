В деле бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого осудили в Италии за убийство итальянского фотографа на Донбассе, эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске, сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел.

Отмечается, что для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели в 2014-м году итальянского фоторепортера Андреа Роккели в Славянске прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд