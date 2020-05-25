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Украинец с судна «Tommi Ritscher» освобожден из плена пиратов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Хорошие новости. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV «Tommi Ritscher» (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля). Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину», - написал он в Twitter.

 

 

19 апреля пираты поднялись на борт контейнеровоза Tommi Ritscher у берегов Бенина. В плен взяли восемь моряков.

Ранее сегодня стало известно, что пираты освободили украинцев – членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченных 22 марта.
ForUm

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