Украинец с судна «Tommi Ritscher» освобожден из плена пиратов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Хорошие новости. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV «Tommi Ritscher» (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля). Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину», - написал он в Twitter.

Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV «TOMMI RITSCHER» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).@UKRinNGA забезпечили міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020

19 апреля пираты поднялись на борт контейнеровоза Tommi Ritscher у берегов Бенина. В плен взяли восемь моряков.

Ранее сегодня стало известно, что пираты освободили украинцев – членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченных 22 марта.