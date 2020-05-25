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Пираты освободили украинцев – членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченных 22 марта, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!» - написал он в Twitter.

 

 
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